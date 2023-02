Surriscaldano freni cisterna Gpl, treno fermato a Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 03 FEB - Il surriscaldamento dell'impianto frenante di un vagone di un treno merci che trasporta cisterne di gas Gpl, ha convinto il macchinista a fermare per precauzione la marcia dentro la stazione di Viareggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato lo sviluppo di fiamme e si sono impegnati nel raffreddamento degli impianti. Non ci sono state persone coinvolte e la stazione è rimasta aperta ai passeggeri.

Il treno era partito col carico di Gpl da Livorno ed era diretto a Volpiano (Torino). Secondo una prima ricostruzione, i sensori hanno segnalato il problema e il macchinista ha notato la fumata dal freno del primo carro vicino alla motrice, quindi ha chiamato i soccorsi. Nella stessa stazione di Viareggio nel giugno del 2009 in seguito a uno svio si rovesciò ed esplose una cisterna contenente Gpl di un treno merci in transito, provocando la morte di 32 persone, numerosi ustionati e feriti, incendi e danneggiamenti. (ANSA).