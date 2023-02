Sudan e Israele, accordo per la normalizzazione dei rapporti

Il Sudan e Israele "hanno concordato di procedere verso la normalizzazione delle relazioni", nel corso della prima visita ufficiale di un diplomatico israeliano a Khartoum. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri sudanese.

Sono state "gettate le fondamenta per uno storico accordo di pace con un Paese strategico arabo e musulmano". Lo ha detto il ministro Eli Cohen di ritorno da "una storica visita di stato" in Sudan durante la quale - con "il consenso degli Usa" - le parti hanno finalizzato un testo di accordo per l'avvio di relazioni diplomatiche la cui firma ufficiale (a Washington) sarà apposta "più avanti nell'anno" e una volta che i poteri saranno trasferiti dall'attuale governo militare di Khartum ad un esecutivo civile.

Gli Stati Uniti "supportano le azioni di Israele finalizzate ad un maggiore integrazione nella regione". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa esprimendo apprezzamento per l'accordo raggiunto oggi a Khartoum tra il Sudan e Israele per una normalizzazione dei rapporti.