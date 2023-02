Silvia Romano, pm di Roma chiede archiviazione indagine su sequestro

La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine relativa al sequestro di Silvia Romano, cooperante di una onlus sequestrata per 18 mesi in Kenya. A piazzale Clodio era stato avviato un fascicolo, coordinato dall'aggiunto Sergio Colaiocco, in cui si ipotizzava il reato di sequestro di persone per finalità di terrorismo. La richiesta di archiviazione è legata anche alla mancata collaborazione delle autorità keniote che non hanno mai risposto alle tre rogatorie inviate dall'Italia. Non è stato quindi possibile formalizzare l'accusa anche in Italia nei confronti delle tre persone attualmente sotto processo a Nairobi.

La richiesta di archiviazione riguarda anche il segmento di indagine avviato su eventuali responsabilità, sotto il profilo della sicurezza, della onlus marchigiana Africa Milele con la quale Romano era partita alla volta del Kenya. La ragazza venne sequestrata il 20 novembre del 2018 e liberata nel maggio del 2020.