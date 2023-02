Caso Cospito, telefonata al Carlino annuncia attentato a Bologna

"A Bologna ci sarà un grave attentato, in relazione ai fatti di Cospito". E' questo il testo della chiamata anonima arrivata martedì 31 gennaio alla portineria de Il Resto del Carlino di Bologna. A riportare la notizia è il Qn e l'edizione bolognese del quotidiano. La Digos è intervenuta subito in via Mattei, per ascoltare l'addetto che ha preso la chiamata. E adesso sono in corso le indagini, per risalire al luogo da cui è partita.

Ieri, sempre al Carlino, è arrivata anche una lettera contro la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto, contro la politica del Governo sull'Ucraina. "In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti", scrive l'ignoto mittente.

IMBRATTATO CON SCRITTE A FAVORE DI COSPITO IL PONTE DELLA COSTITUZIONE A VENEZIA

Una frase a favore di Cospito è stata scritta da attivisti presumibilmente anarchici sul Ponte della Costituzione a Venezia. L'atto vandalico ha interessato le vetrate corrimano del quarto ponte sul Canal Grande disegnato dall'architetto catalano Santiago Calatrava che collega Piazzale Roma con la Santa Lucia. Come riferisce 'Il Gazzettino' la scritta 'Cospito libero' è stata subito ripulite ed in 40 minuti tutto è stato cancellata. Alcuni passanti, nel vedere le scritte e la loro rimozione, hanno applaudito il tecnico che ripristinava le vetrate. Il Ponte della Costituzione, fin dalla sua apertura 15 anni fa, è stato costantemente oggetto di atti vandalici a cominciare dalle scritte imbrattanti fino alla rottura di una spalla in marmo ad inizio scalinata nel lato di Piazzale Roma.