Morto giovane pedone investito nella notte nel Reggiano

Prima sarebbe stato investito da un automobilista che non si è fermato, poi sarebbe stato colpito da altre auto. Sarebbe morto così, secondo la ricostruzione dei carabinieri, un giovane di 22 anni, sulla provinciale 63 a Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia).

Il giovane, originario del Bangladesh e residente in provincia di Napoli, si trovava a piedi lungo la provinciale e, secondo una dinamica che è ancora al vaglio degli inquirenti, sarebbe stato investito da un'auto che non si è fermata a prestargli soccorso. Il conducente si è poi spontaneamente presentato in un comando dell'Arma nel Bolognese.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, avvisati da altri passanti, per il ragazzo non c'era più niente da fare.

La salma è a disposizione della procura di Reggio Emilia che aprirà un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'incidente.

