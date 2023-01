Piantedosi,anarchici insidiosi,attenzione a sedi istituzioni

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "La metodologia messa in atto dagli anarchici ci impone di porre attenzione alle sedi istituzionali per le modalità molto insidiose con cui si sono manifestate le azioni, anche" in forma di "attacchi terroristici". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in conferenza stampa alla presidenza del Consiglio assieme ai ministri Nordio e Tajani. "Lo Stato reagisce con la forza della legge alla violenza di chi ha attaccato beni privati e pubblici, in Italia e all'estero, si è orchestrata una campagna internazionale anarchica contro le istituzioni e contro i beni privati", ha sottolineato il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani. (ANSA).