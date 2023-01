Il Papa è arrivato a Kinshasa, 'In Africa un messaggio di pace'

Papa Francesco è arrivato a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, prima tappa del suo viaggio in Africa.

Francesco è partito a bordo di un Airbus A350 di Ita Airways, intitolato a Enzo Bearzot, per il viaggio apostolico di sei giorni nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan, il 40/esimo dall'inizio del suo pontificato, il primo del 2023 fuori dall'Italia. L'aereo del Papa è decollato alle 8.29 dall'aeroporto Leonardo da Vinci, l'arrivo all'aeroporto internazionale "Ndjili" di Kinshasa è previsto per le 15, ora locale.

Giunto in auto al Leonardo da Vinci poco dopo le 8 scortato dalla sicurezza vaticana e dalla Polizia, il Papa, dopo aver salutato i presenti, con l'ausilio di un elevatore elettrico messo a disposizione da Adr, ha quindi raggiunto in sedia a rotelle il portellone di ingresso dell'aereo dove ad attenderlo, prima dell'imbarco, c'era il personale di bordo. A salutare sottobordo Papa Francesco prima della partenza c'erano il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi, con l'amministratore delegato e direttore generale Fabio Maria Lazzerini e il chief commercial officer e Ceo Volare, Emiliana Limosani; autorità aeroportuali e di Polizia e due carabinieri schierati in alta uniforme.

In un telegramma al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Pontefice ha sottolineato di essere partito per l'Africa portando "un messaggio di pace e di riconciliazione" e di essere "mosso dal vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e gli abitanti di quelle nazioni", augurando "il bene e la prosperità dell'intero popolo italiano".

Nell'arrivare all'aeroporto di Fiumicino, l'auto del Papa ha sostato brevemente nei pressi del Monumento ai Caduti di Kindu, i 13 aviatori italiani uccisi in Congo l'11 novembre 1961. Alle vittime di quell'eccidio e a tutti coloro che hanno perso la vita partecipando a missioni umanitarie e di pace, Papa Francesco ha dedicato una preghiera.