Caduto un elicottero in Friuli, una vittima

(ANSA) - PORDENONE, 31 GEN - Un elicottero è caduto questa mattina nel pordenonese, a Sequals, nella zona di Solimbergo.

Nell'incidente è morto il pilota.

Ad allertare il Nue 112 è stata una persona che ha visto roteare in maniera anomala un elicottero civile, per poi scomparire dall'orizzonte.

Sul posto stanno operando i soccorsi sanitari e i Vigili del fuoco. Presenti i Carabinieri.

A quanto si apprende, l'elicottero avrebbe perso quota mentre stava sorvolando il fiume Meduna. Nonostante il tentativo di atterraggio, il velivolo si è schiantato al suolo a forte velocità, disintegrandosi. Il pilota è morto all'istante.

Un secondo velivolo, che probabilmente volava a poca distanza, è atterrato nelle vicinanze, nel letto del torrente in questo momento in secca. I carabinieri stanno sentendo il pilota per capire le circostanze dell'incidente. (ANSA).