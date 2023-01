Si avvicina troppo a fornelli, 94enne muore carbonizzato

(ANSA) - CAMPI BISENZIO, 30 GEN - La salma carbonizzata di un 94enne è stata rinvenuta in zona San Donnino, a Campi Bisenzio (Firenze) dai sanitari del 118 che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri della stazione di San Piero a Ponti.

Dalla ricostruzione dei fatti, spiegano i militari, la vittima, mentre cucinava, si sarebbe avvicinata troppo ai fornelli provocando la combustione degli abiti che indossava e decedendo per carbonizzazione. La salma è stata trasportata al reparto di medicina legale di Careggi per l'esame autoptico.

