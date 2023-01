Incidenti lavoro, un uomo è morto dopo essere precipitato da un edificio

Un uomo di 69 anni, Nunzio Caggia, è morto dopo essere caduto dal secondo piano di un edificio in via Cristoforo Colombo, a Vittoria, nel Ragusano.

L'uomo, che pare stesse effettuando un sopralluogo in un'abitazione, è caduto da un'altezza di otto metri. Soccorso dal 118 la vittima è arrivata col codice rosso all'ospedale Guzzardi di Vittoria. E' morto poco dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti carabinieri di Vittoria e il personale dello Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Ragusa