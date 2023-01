Si allontana dopo incidente mortale, rintracciato da polizia

(ANSA) - TERNI, 29 GEN - Coinvolto in un incidente stradale mortale alle porte di Terni nella tarda serata di sabato un giovane si era allontanato a piedi dopo lo schianto ed è stato rintracciato dalla polizia. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Il giovane era alla guida di una Alfa Romeo 147 che lungo la statale Valnerina all'altezza di Collestatte Piano si è scontrata con una Smart con a bordo un trentaseienne di Ferentillo che nell'urto è stato sbalzato dall'abitacolo.

L'operaio, padre di una bambina piccola, è morto praticamente sul colpo.

Il conducente dell'Alfa si è invece allontanato a piedi ed è stato poi rintracciato dalla polizia. In stato confusionale e ferito, è stato trasportato all'ospedale di Terni in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri e seguita dal procuratore facente funzioni Claudio Cicchella. (ANSA).