Unitalsi: mons. Pennacchio nuovo assistente spirituale

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La Conferenza episcopale italiana ha nominato mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, nuovo assistente nazionale dell'Unitalsi. "Accogliamo con grande gioia la sua nomina - dichiara Rocco Palese presidente nazionale Unitalsi -. La sua presenza a fianco dell'associazione, dei soci che la compongono e la sua vicinanza alla nostra realtà associativa già espressa in passato nei confronti della sezione marchigiana è motivo di entusiasmo da parte di tutti e di sprone ad impegnarci ancora di più nel diffondere il nostro carisma associativo, profondamente radicato nel messaggio di Cristo, a servizio della Chiesa e dei più fragili e ispirato dalla figura della Vergine Maria. Con profonda gratitudine - afferma ancora Palese - ringraziamo mons. Luigi Bressan per il supporto e la preziosa collaborazione dimostrata in questi anni di mandato quale nostro assistente nazionale". La nomina del nuovo assistente nazionale giunge nell'anno in cui l'associazione vive l'anniversario dei 120 anni dalla sua fondazione ed è impegnata nel rilancio della stagione dei pellegrinaggi e dei propri progetti di carità. (ANSA).