Migranti, assegnato porto Carrara a Ocean Viking

(ANSA) - CARRARA, 26 GEN - "Le autorità italiane hanno designato il lontano porto di Carrara per sbarcare i sopravvissuti soccorsi da Ocean Viking. Si tratta di 1.500 km di distanza dalla zona delle operazioni, che comportano una navigazione di tre giorni ed espongono donne, uomini e bambini a onde, pioggia, vento e freddo". Lo scrive in un tweet la Ong Sos Mediterranée, che nelle ultime ore ha messo in salvo 95 migranti nel Mediterraneo. La nave ong Ocean Viking di Sos Méditerranée farà scalo al porto di Marina di Carrara domenica pomeriggio con 95 migranti a bordo imbarcati davanti alle coste della Libia.

"Di queste 95 persone 15 sono donne, 38 minori di cui 33 non accompagnati", spiega la sindaca di Carrara, Serena Arrighi.

(ANSA).