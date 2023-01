Kenya: elefanti invadono fattorie e distruggono raccolti

(ANSA) - NAIROBI, 26 GEN - Agricoltori della contea di Kitui, in Kenya, hanno lanciato l'allarme sull'invasione delle loro fattorie da parte degli elefanti che hanno distrutto buona parte dei loro raccolti e ora chiedono al governo interventi e risarcimenti.

Come riportato dal quotidiano The Standard, gli elefanti lasciano i loro habitat naturali in cerca di cibo per via della siccità perdurante, ed entrano nelle fattorie, distruggendo coltivazioni di fagiolini, sorgo, piselli, miglio ed altre colture che meglio resistono ai recenti cambiamenti climatici.

"Viviamo nella paura di essere attaccati da questi animali. I nostri bambini non sono più al sicuro, soprattutto ora che le scuole sono state riaperte", ha denunciato la coltivatrice Faith Kagendo, chiedendo al Kenya Wildlife Service (Kws) di intervenire per allontanare gli animali.

Durante una recente visita in alcune zone attigue, il Ministro del Turismo e della Fauna Selvatica, Peninah Malonza, ha dichiarato che il Kws farà in modo che gli animali selvatici siano mantenuti all'interno del loro habitat per limitare il conflitto tra Uomo e animali. (ANSA).