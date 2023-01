A Trieste centenari e ultracentenari raddoppiati in 5 anni

(ANSA) - TRIESTE, 26 GEN - Al 31 dicembre 2022 persone centenari e ultracentenarie sono praticamente raddoppiate a Trieste rispetto a cinque anni prima. A fine 2018 erano 81, sono aumentati a 154 a conclusione dello scorso anno. Un trend in costante crescita nel corso del tempo, come dimostrano i dati forniti dall'anagrafe del Comune di Trieste.

A spegnere 100 o più candeline cinque anni fa furono 8 uomini e 73 donne; nel 2019 si registrò un balzo in avanti, con 99 persone che aveva tagliato il traguardo anagrafico, per la precisione 12 uomini e 87 donne. Nel 2020 il numero erano ancora aumentato, a 136 (15 uomini e 121 donne), con un ulteriore incremento nel 2021: 149, con 15 uomini e 135 donne. Nell'anno da poco concluso i numeri sono saliti nuovamente, a quota 154, cioè 18 uomini e 136 donne. Oggi la persona più longeva in città è una signora di 109 anni.

Di questi anziani molti vivono in case di riposo poiché necessitano di assistenza costante, alcuni vivono invece in famiglia.

Tra l'altro, l'anagrafe di Trieste segnala anche un nuovo incremento della popolazione complessiva. Nel 2018 gli abitanti erano in 203.800, calati l'anno dopo a 202.598. Un decremento demografico verificatosi anche nel 2020, con un totale di 200.908 persone. Picco negativo in particolare nel 2021, quando la cifra era scesa sotto i 200mila abitanti, precisamente a 199.991. Nel 2022 ecco la risalita: al 31 dicembre 2022 i residenti erano 200.603. (ANSA).