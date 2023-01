Spara al cognato durante lite ad Arezzo, arrestato

(ANSA) - AREZZO, 25 GEN - Un 44enne, guardia giurata, è stato arrestato dalla polizia dopo aver sparato al cognato, 46 anni, al culmine di una lite familiare scoppiata in un appartamento di via Pietro Benvenuti ad Arezzo. Soccorso dal 118, il 46enne è stato trasportato all'ospedale cittadino in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Lievemente ferito a una mano anche il nipote dell'uomo che ha sparato.

La lite sarebbe avvenuta poco prima delle 19 dopo un pomeriggio, stando a quanto emerge da testimonianze raccolte sul posto, di discussioni tra i cognati. Al pm Julia Maggiore, arrivata sul posto, il compito di chiarire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).