Regeni: profilo di Giulio in cartone da studenti sua scuola

(ANSA) - TRIESTE, 25 GEN - Gli studenti del Liceo Petrarca di via Rossetti, la scuola superiore che Giulio Regeni aveva frequentato a Trieste, hanno fatto un omaggio allo ricercatore ucciso in Egitto in occasione del settimo anniversario della sua scomparsa, al Cairo. Si tratta di un profilo di Giulio in cartone a grandezza naturale, posto sui gradini d'ingresso della scuola, in una posa serena, come se fosse appoggiato al passamani. (ANSA).