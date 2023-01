Sos neve,bimbo nasce in casa,ostetrica guida parto dal 118

(ANSA) - SIENA, 23 GEN - A causa della neve una coppia ha dovuto far nascere il proprio bambino in casa, guidati dall'ostetrica collegata via telefono. È successo a San Quirico d'Orcia (Siena) dopo la forte nevicata che si è abbattuta per tutta la mattina nel Senese. I due genitori guidati dalla dottoressa Leila Teodorani della Centrale operativa Siena-Grosseto del 118, hanno gestito in autonomia il parto.

L'ambulanza, per i disagi creati alla viabilità dalla nevicata, è arrivata ma solo a nascita già avvenuta, col bimbo in ipotermia per il gran freddo della giornata, nonostante la casa fosse adeguatamente riscaldata. Arrivati sul posto, il medico Luca Berti e i sanitari dipendenti della Misericordia di Montalcino Alessio Marconi e Angelo Bonacchi hanno immediatamente proceduto al trasporto di mamma e figlio all'ospedale Le Scotte di Siena. È stato proprio l'equipaggio dell'ambulanza a tagliare il cordone ombelicale. Attualmente ricoverati nel reparto di Ostetricia dell'ospedale di Siena, mamma e bambino stanno bene. Tra San Quirico e Siena ci sono 40 km da fare sulla statale Cassia, con asfalto libero dalla neve, ma difficile per l'ambulanza è stato uscire da Montalcino e raggiungere San Quirico a circa 15 km molto innevati. I due abitati hanno subito oggi gravi disagi per la neve. (ANSA).