Sindaco Amatrice, situazione disastrosa, un metro di neve

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "La situazione qui è disastrosa, in tre, quattro ore è caduto un metro di neve. In questo momento stiamo cercando di aprire le strade, ho allertato la Protezione Civile e sta arrivando una colonna mobile per dare una mano". E' quanto afferma il sindaco di Amatrice (Rieti), Giorgio Cortellesi, in merito all'ondata di maltempo che ha colpito il Reatini dalla notte scorsa. "Questa mattina - ha detto il primo cittadino del comune reatino colpito dal sisma del 2016 - c'erano problemi anche sulla statale ora sono le strade delle frazioni a presentare ancora problemi perché essendo un quantitativo enorme di neve servono le turbine per spostarla ai bordi". (ANSA).