Maltempo: Senigallia, già 9 persone in struttura accoglienza

(ANSA) - ANCONA, 23 GEN - Dopo l'apertura di una struttura di accoglienza al seminario vescovile di Senigallia (Ancona), per accogliere eventuali sfollati a causa del maltempo e della piena del fiume Misa, sono già nove le persone finora accolte.

La struttura, gestita dalla fondazione Caritas Senigallia in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Senigallia, era stata aperta già da ieri sera, 22, gennaio, all'avvio della fase di allarme. L'edificio è predisposto per ospitare gli sfollati e coloro che non hanno piani alti in cui rifugiarsi: l'invito del Comune era infatti quello di salire ai piani superiori per non mettere a rischio la propria incolumità dato l'alto rischio di esondazione del fiume Misa.

I primi a trovare riparo nel centro di accoglienza sono state due persone che vivono sole, e alcune coppie (moglie e marito, genitore e figlio) che abitano in appartamenti al pianterreno nelle zone già colpite lo scorso 15 settembre dall'alluvione: via Verdi, Borgo Molino e Bettolelle. Queste persone rimarranno nella struttura fino a cessato allarme. (ANSA).