Sparatoria ad Ancona: è stato un poliziotto, fermato

E' stato identificato a sottoposto a fermo di pg il quarantenne che ha sparato oggi all'alba ad un giovane di 21 anni in un quartiere periferico di Ancona. Si tratta di un poliziotto, residente nel capoluogo marchigiano, ma in servizio a Civitanova Marche (Macerata). Quando ha usato l'arma (due i colpi esplosi, uno in aria, l'altro ha raggiunto il 21enne ad una gamba) non era però in servizio.

Sembra che i due si conoscessero. L'episodio è avvenuto al culmine di diverbio, forse cominciato poco prima in un altro posto. Il 21enne ha chiesto aiuto agli amici, che lo hanno trasportato all'ospedale di Torrette, dove è arrivato in codice rosso. Il poliziotto è arrivato più tardi in ambulanza, con i segni di una colluttazione.

