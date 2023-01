Sparatoria ad Ancona, due persone ferite

(ANSA) - ANCONA, 22 GEN - Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria, avvenuta all'alba di oggi, in via Flavia ad Ancona, nei nuovi quartieri. Ignoti al momento i contorni dell'episodio, sul quale sta indagando la polizia. Sul luogo, che si trova all'altezza di un centro di aggregazione giovanile del Comune, "La bottega della fantasia", davanti ad una fermata dell'autobus, sono al lavoro operatori della polizia scientifica con indosso le tute bianche, che hanno repertato vai bossoli. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette: nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).