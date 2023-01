Maltempo: bufera di neve a Frontignano Ussita, chiuse piste sci

(ANSA) - ANCONA, 21 GEN - Bufera di neve a Frontignano di Ussita (Macerata), restano chiuse le piste da sci. A darne comunicazione è la società che gestisce gli impianti. "Amici oggi la forte bufera che ha depositato quasi un metro di neve e il vento non ci permettono di aprire la stazione", si legge sulla pagina Facebook "Frontignano 360". Aggiungendo che sono in corso i lavori con i gatti delle nevi per sistemare tutti i tracciati che torneranno a disposizione degli amanti della montagna già da domani. Intense nevicate stanno interessando anche la zona di Bolognola e le altre località appenniniche. Sta nevicando anche a Ussita, Visso e Castelsantangelo sul Nera, tre dei borghi più colpiti dal sisma del 2016. Al momento ci sono una decina di centimetri di neve già depositata al suolo.

(ANSA).