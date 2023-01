Treno contro segnale a Milano, ritardi e cancellazioni

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Un treno di Trenord in manovra, senza passeggeri, ha superato un tronchino di sicurezza alla Stazione Centrale di Milano intorno alle 15:10 provocando danni alla linea elettrica e causando rallentamenti sulla linea, con ritardi fino a due ore e cancellazione di convogli.

Si è trattato, fanno sapere fonti aziendali, dell'errore umano di un macchinista.

I treni sulla direttrice Torino-Roma non arrivano in Centrale mentre quelli fra Torino e Venezia fermano a Certosa e Lambrate.

"I tecnici di RFI sono al lavoro ma la circolazione - fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana - resterà perturbata per le prossime ore". (ANSA).