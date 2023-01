Maltempo: paese Nuorese senza elettricità da 7 ore

(ANSA) - NUORO, 20 GEN - Desulo, paese del Nuorese a mille metri di altezza dove la neve è scesa copiosa, è isolato dalle 6 di stamattina: è saltata la corrente elettrica ma anche tutte le linee telefoniche sia di telefonia fissa che di telefonia mobile. Dopo il blackout di 36 ore durante la nevicata dello scorso anno, c'è qualcuno cheriesce a comunicare con l'esterno grazie all'allaccio della propria azienda a un gruppo elettrogeno che fornisce la rete wi-fi: "Non abbiamo la più pallida idea se ci sia qualcuno che sta intervenendo, fatto sta che questa situazione ci sta mettendo a dura prova a cominciare dal supermercato dei miei genitori in cui mio padre nelle prime ore della mattina è rimasto bloccato in ascensore - racconta all'ANSA Daniela Melis - Non è possibile che accada questo per 20 centimetri di neve. Siamo stanchi soprattutto alla luce di ciò che è successo lo scorso anno quando una signora malata ha dovuto fare la dialisi a bordo di un camper. Non si può parlare di turismo in montagna se non arriva la civiltà e lo Stato che ci garantisca i servizi essenziali".

"Qui i ristoratori, i panificatori i commercianti e tutte le attività produttive stanno minacciando di chiudere e non solo per i disagi legati alla neve - aggiunge - la corrente salta in continuazione con celle frigo e altri elettrodomestici che rischiano di rompersi e attività che rimangono bloccate. Chi ha le competenze per farlo risolva i problemi una volta per tutte: siamo cittadini che pagano le tasse e non possiamo essere abbandonati così". (ANSA).