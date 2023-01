Da nord a sud l'Italia nella morsa del freddo

Da Nord a Sud, l'Italia piomba nell'inverno. Freddo ovunque, arrivano le immagini del Vesuvio imbiancato e della neve in Sardegna. Domani si attiva il Mose a Venezia. Un'altra evacuazione a Ischia.

La cima del Vesuvio imbiancata dalla neve e le temperature in deciso calo. E' ciò che hanno trovato al loro risveglio i napoletani, e con loro i residenti dei comuni alle pendici del vulcano, come conseguenza del brusco calo delle temperature. La Protezione Civile in Campania ha emanato allerta meteo arancione dalle 12 di oggi fino alle 8 di sabato con possibili mareggiate lungo le coste e neve sopra i 400 metri.

Continuano i disagi nel golfo di Napoli. Il forte vento di Levante ha reso il mare molto mosso ed irregolari i collegamenti per Ischia e Procida. Per le prossime si prevede un peggioramento che potrebbe provocare ulteriori stop alle navi.

Ischia, evacuate 90 persone in zona Monte Vezzi - L'allerta meteo arancione ha comportato una ulteriore evacuazione dall'isola d'Ischia: oltre ai cittadini che vivono nelle zone a rischio di Casamicciola gravemente interessate dalla recente frana, dalle prime ore del giorno è iniziato l'allontanamento dalle case anche per i 90 abitanti della zona di Monte Vezzi, ad Ischia Porto, altra località su cui grava il rischio idrogeologico e dove nel 2006 si verificò una frana che uccise quattro persone. A causa dell'allerta meteo, i sindaci dell'isola hanno disposto inoltre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado oltre che di cimiteri e campi sportivi.

Veneto, torna il sole ma 'punge' il freddo - In Veneto calano le temperature minime: nella notte ha nevicato anche a quote collinari. Domani Venezia tornerà a fare i conti con un'acqua alta rilevante: entrerà in campo il sistema Mose, le paratoie a difesa della città. E' prevista una massima di 115 centimetri. In montagna, comprese le prealpi, il pericolo di valanghe è marcato di grado '3' su una scala fino a '5'.

Sardegna imbiancata - Neve anche in Sardegna. Sono tanti i paesi he hanno chiuso le scuole in provincia di Nuoro. E ci sono anche le prime difficoltà nelle strade. Già da questa mattina sono in funzione gli spazzaneve. I fiocchi bianchi sono scesi già a bassa quota sopra i 500 metri in tutta la parte centrale della Sardegna e secondo i meteorologi continueranno a scendere fino a domani mattina, poi le nevicate interesseranno solo le vette sopra i 1000 mille metri.