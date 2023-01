Camionista di 64 anni muore schiacciato da una lamiera

(ANSA) - BRESCIA, 20 GEN - Un autotrasportatore di 64 anni è morto schiacciato da una pesante lamiera che stava scaricando dal suo camion. È accaduto questa mattina all'interno dell'azienda Metra a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia.

Sul posto il personale sanitario e i carabinieri di Gardone Valtrompia. I militari sono al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Si tratta del terzo morto sul lavoro in provincia di Brescia dall'inizio dell'anno. Nei giorni scorsi infatti erano deceduti un operaio di 28 anni schiacciato da un nastro trasportatore e un allevatore caduto dal tetto della sua azienda. (ANSA).