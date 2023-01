Rubano furgone in Austria, fermati in A23 dopo inseguimento

(ANSA) - UDINE, 19 GEN - Rubano un furgone a Villach, in Austria, ma vengono scoperti poco dopo l'ingresso in Italia. Si tratta di due cittadini della Repubblica Ceca, sprovvisti di qualsivoglia documento di identificazione, fermati dalla Polizia stradale di Amaro (Udine), lungo la A/23 Alpe Adria, all'altezza dell'Area di Servizio Ledra. Dai controlli è, inoltre, emerso che l'autista era privo di patente e con un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito.

I due cittadini stranieri sono stati denunciati, in stato di libertà, per i reati di ricettazione, furto aggravato resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica.

All'individuazione e cattura dei ladri in fuga si è giunti dopo un breve inseguimento in autostrada, conclusosi nell'Area di Servizio Ledra. L'autista del furgone rubato oltre confine ha incredibilmente abbandonato il veicolo ancora in corsa, che è poi finito contro un camion parcheggiato poco più avanti.

I due occupanti hanno quindi tentato una breve fuga a piedi, ma sono stati bloccati dagli agenti. (ANSA).