Nave Gnv, garage ancora off limits per i vigili del fuoco

(ANSA) - PALERMO, 19 GEN - I vigili del fuoco continuano a lavorare nella nave traghetto Superba che da sabato sera si trova nella banchina Santa Lucia dl porto di Palermo dopo un vasto incendio. L'unica zona al centro degli interventi è il garage dove ci sono tutti i mezzi. Lì i pompieri non sono riusciti ad entrare perché la temperatura è ancora alta e in questi giorni si sono innescati nuovi focolai. I mezzi sono carichi di materiale, di carburante e vernici, una miscela che ha suscitato un allarme ambientale. La zona del garage è anche allagata nonostante l'intervento della compagnia che ha messo in funzione le idrovore per svuotare la stiva. Sarà necessario ancora qualche giorno prima di potere ultimare le operazioni e mettere in sicurezza il traghetto. Poi sarà la volta dalla conta dei danni che si preannunciano ingenti. (ANSA).