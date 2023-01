Rigopiano: 6 anni dalla tragedia

"Torna come ogni anno questa giornata per noi, ma è un dovere esserci e continueremo ad esserci nel ricordo e nell'amore dei nostri cari, così come è un dovere essere presenti al processo che speriamo faccia giustizia per tutte le 29 vittime": così Marco Foresta che nella tragedia ha perso i suoi genitori, poco prima di salire sul pullman, partito intorno alle 12.25, che dal tribunale di Pescara porterà i parenti delle vittime a Rigopiano per la commemorazione del sesto anno della tragedia.

Sul luogo della tragedia alle 16,49 si terranno una serie di iniziative che culmineranno con una fiaccolata davanti all'obelisco dell'hotel distrutto dalla valanga, una messa all'interno del sito e successivamente verranno scanditi i nomi dei "29 Angeli", con rintocco di campana e successivamente posizionamento all'interno dell'Hotel di 29 rose bianche.

L'anniversario ricorre all'apertura annuale della fase processuale, prevista proprio oggi e infatti "il destino ha voluto che proprio il giorno del sesto anniversario sia stata fissata l'udienza in cui inizieranno le arringhe difensive degli avvocati degli imputati. Con il permesso del giudice ci allontaneremo per raggiungere il luogo della tragedia", spiegano i parenti. "Questa volta, tutti insieme, riuniti in un pullman, affronteremo il viaggio tra la rabbia per ciò che sentiremo in aula per discolpare i responsabili e il dolore nel ricordare i nostri cari". A gennaio le udienze sono previste il 18, 19 20 e il 26, 27 e 28, quando toccherà alle difese. Poi altre tre udienze il 15, 16 e 17 febbraio per le eventuali repliche.