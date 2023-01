Online tutto il mondo parla della cattura di Matteo Messina Denaro

L’arresto, dopo trenta anni di latitanza, del boss mafioso Matteo Messina Denaro, al netto delle polemiche sulle coperture avute dal capomafia, è una grande vittoria per la giustizia. ANSA e DataMediaHub hanno analizzato quale sia stata la risonanza online di questo fatto. Sono state analizzate le conversazioni online (social + news online + blog e forum) a livello globale dal 16 gennaio scorso, quando nella mattinata si è diffusa la notizia del suo arresto, alla mezzanotte di ieri 17 gennaio. In 48 ore quasi 100mila citazioni, da parte di oltre 20mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto (con like + reaction + commenti e condivisioni) più di 1,3 milioni di soggetti. Il picco massimo si è avuto tra le 10:00 e le 10:15 del 106/01, quando appunto si è sparsa la notizia, con circa 3mila citazioni in un solo quarto d’ora.

Volume di conversazioni che ha generato una portata potenziale, la cosiddetta 'opportunity to be seen' (ovvero appunto l’opportunità che teoricamente hanno avuto in base a tali volumi di conversazioni di essere esposti a contenuti relativi a Matteo Messina Denaro), di 70,3 miliardi di visualizzazioni sul tema. Stimiamo ragionevolmente che la portata effettiva si attesti a 3,5 miliardi di visualizzazioni sul tema. In pratica, teoricamente, quasi un abitante su due del pianeta ha incrociato un contenuto online relativo all’arresto del boss mafioso.

E infatti, come mostra l’infografica di sintesi dei risultati della nostra analisi, oltre all’Italia forte partecipazione al riguardo anche oltreoceano, in Francia, in Spagna e in molte altre nazioni ancora. La notizia dell’arresto, data da ANSA è stato uno dei contenuti più coinvolgenti e dal nostro sito si è diffusa in tutta la Rete essendo ripresa sui social, sui blog e da altri quotidiani e siti d’informazione online. Prevalenza di sentiment positivo, la quota di emozioni e, appunto, sentimenti positivi contenuti nelle verbalizzazioni online per la gioia dell’arresto con la negatività che si concentra sul coinvolgimento di Denaro nell’omicidio di Falcone e Borsellino, e altro ancora.