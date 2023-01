Maltempo: nevica sui monti del Nuorese

(ANSA) - NUORO, 18 GEN - Come annunciato anche dal bollettino meteo della Protezione civile, è tornata la neve sui monti del Nuorese, mentre non ha nevicato a quote più basse in Sardegna.

Dopo il forte vento di ieri, con mareggiate sulle coste occidentali, pioggia e temporali, oggi è la volta della neve, scesa abbondante sopra i 1000 metri, sui monti di Fonni e Desulo, dove le temperature sono scese sino a zero gradi.

I fiocchi bianchi, però, non hanno imbiancato i due centri abitati, dove la neve potrebbe arrivare questa sera con il calo delle temperature. Per il momento non si registrano disagi nella circolazione stradale.

Secondo le previsioni dei meteorologi dell'Aeronautica militare di Decimomannu, le temperature oggi nel Nuorese si attesteranno tra zero e 4 gradi, mentre domani tenderanno ad abbassarsi tra zero e meno 1, e per tutta la giornata sono previste piogge miste a neve. (ANSA).