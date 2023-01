Uccise la ex con 16 martellate, condannato all'ergastolo

(ANSA) - BRESCIA, 17 GEN - Come chiesto dal pubblico ministero la Corte d'assise di Brescia al termine del processo di primo grado ha condannato all'ergastolo Ezio Galesi, l'uomo che nell'ottobre del 2021 a Castegnato, Nel Bresciano, uccise con 16 martellate la ex compagna Elena Casanova, di 49 anni che aspettó fuori casa dopo averla incontrata in un negozio nel pomeriggio. "Quando l'ho vista ridere mi è scattato qualcosa e ho deciso di ucciderla" ha ammesso nel corso del processo Ezio Galesi. L'uomo non era in aula alla lettura della sentenza.

Presenti invece la figlia e l'anziana madre della vittima.

(ANSA).