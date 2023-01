Ragazzino accoltella coetaneo, arrestato per tentato omicidio

(ANSA) - ALBISSOLA MARINA, 17 GEN - I carabinieri del Radiomobile e del Nucleo Operativo di Savona hanno arrestato, con i carabinieri di Albisola e Varazze, un ragazzino italiano ritenuto responsabile del tentato omicidio di un diciassettenne accoltellato ieri pomeriggio ad Albissola Marina. L'aggressione è avvenuta al culmine di una violenta lite scaturita fra alcuni ragazzi per cause ancora da chiarire. Immediato l'arrivo dei Carabinieri, tra i quali sono giunte sul posto le pattuglie impegnate nei servizi ad 'alto impatto' in centro città e un'ambulanza del 118, che ha prestato soccorso al ragazzo accoltellato che poi è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Savona e ricoverato in "codice rosso".

I testimoni hanno indicato nell'autore dell'accoltellamento un ragazzino che è stato rintracciato e fermato poco dopo a Varazze. Il ragazzo fermato indossava ancora gli abiti indossati durante l'aggressione. Per l'identificazione sono state fondamentali le immagini del sistema di videosorveglianza presente all'interno dell'autobus, da cui erano scesi i giovani aggressori.

Fermato, il minorenne è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Genova, in attesa della convalida del provvedimento precautelare da parte dell'Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere del reato di tentato omicidio Nei pressi del luogo dell'aggressione, inoltre, sono stati trovati i tre coltelli utilizzati, che venivano sequestrati. La vittima dell'accoltellamento è ricoverato al Santa Corona ed è tuttora in prognosi riservata. (ANSA).