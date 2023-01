A fuoco tetto in via Manzoni a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Un incendio si è sviluppato all'alba in un palazzo storico del centro di Milano, in via Manzoni 45. Il palazzo, uno stabile di fine '800, è stato sgomberato ma non si registrano feriti o intossicati. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

Alla fine il bilancio definitivo è stato di quattro evacuati, come ha riferito la Polizia di Stato intervenuta sul posto, che ha confermato anche che le fiamme sono state spente prima delle 9.

L'incendio, secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, che hanno lavorato con tre squadre su due turni, ha riguardato la porzione di tetto di un appartamento disposto internamente su 5 livelli, mentre non avrebbe coinvolto la casa d'aste che si trova nello stabile, e ha riguardato anche una parte del tetto del palazzo a fianco, in via Manzoni 43. (ANSA).