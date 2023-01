Zelensky a Sanremo pacifisti minacciano occupazione Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 16 GEN - "Ci giungono voci che il presidente ucraino Zelensky vorrebbe trovare uno spazio di partecipazione all'interno del Festival di Sanremo il prossimo mese di febbraio. Se ciò risultasse vero, inviteremo tutti i pacifisti d'Italia e non a riunirsi a Sanremo, per presenziare e occupare, in preghiera, ogni singolo angolo della città". A parlare è Diego Costacurta, coordinatore provinciale imperiese del Comitato di Liberazione Nazionale e membro attivo del collettivo Pecora Nera. "Occuperemo le strade di Sanremo - prosegue - dando corso a una preghiera in forma sincretica, per allontanare qualsivoglia speculazione da un'arte così alta come la musica e per promuovere qualsiasi atto solidale contro la guerra". (ANSA).