Un gruppo su Fb per "mitigare effetto Cartabia" sui divorzi

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - La riforma Cartabia "penalizza il ruolo dell'avvocato" e per "mitigare i suoi effetti, nel settore dei divorzi e delle separazioni", un avvocato ha pensato di utilizzare i social. Si chiama "Genitori separati" il gruppo Facebook creato dall'avvocato matrimonialista Carmen Posillipo per dare "quell'opportunita di sfogo e quella speranza di riappacificazione che la riforma ha, di fatto, ridotto ai minimi termini".

In quel luogo virtuale, secondo l'avvocato Posillipo, chi ha perso il coniuge o il partner "può trovare consigli e risposte per dare una chance al 'secondo tempo' di una storia".

"Ormai sui social - sottolinea l'avvocato - si leggono continuamente post in cui si evidenzia che con la riforma Cartabia 'l'avvocato muore'. E' vero - precisa Posillipo - perchè è sempre meno prevista la sua presenza e questo mi ha spinto a trovare spazi alternativi di confronto".

Il gruppo "Genitori separati", nasce con l'intento di mettere insieme persone sole, che si sentono perse all'indomani della separazione. "Secondo quanto mi suggerisce la mia esperienza potrebbe scongiurare episodi di violenza che possono verificarsi quando la disperazione prende il sopravvento e non si trovano soluzioni nella società". (ANSA).