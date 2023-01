Tamponamento fra camion in A4, un morto

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Incidente stradale oggi prima dell'alba lungo l'autostrada A/4 Torino-Venezia. L'incidente è avvenuto in direzione Torino, tra Trezzo d'Adda (Milano) e Cavenago (Monza e Brianza): in un tamponamento fra cinque mezzi pesanti uno dei conducenti, un camionista di 49 anni, è morto sul colpo.

Il 118 e i vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme alla Polizia stradale non hanno potuto che constatarne il decesso. Altri quattro coinvolti non hanno avuto bisogno di cure mediche. Stamani nella tratta c'era una fitta nebbia. (ANSA).