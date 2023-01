Scontro auto-scooter in Brianza, rider 29enne perde una gamba

(ANSA) - USMATE VELATE, 16 GEN - Un rider di 29 anni ha perso una gamba, a seguito di un incidente stradale ieri sera a Usmate Velate (Monza), mentre era a bordo del suo scooter.

A quanto emerso al momento, dato che la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, mentre stava effettuando una consegna, con lo scooter è finito sotto un'auto, che lo ha trascinato per diversi metri, e provocandogli la perdita dell'arto.

Trasportato in gravi condizioni al San Gerardo di Monza, è stato operato ed è ora fuori pericolo di vita. Sia il conducente della macchina, un 20 enne portato anche lui in pronto soccorso sotto shock, che il rider ferito sono stati sottoposti ad esami tossicologici. Indagano i carabinieri. (ANSA).