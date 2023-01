Scontri tifosi: gip, ultrà Di Tosto è fra gli ideatori

Martino Di Tosto, romanista coinvolto negli scontri tra tifosi in A1, appare dai messaggi sul suo cellulare "quantomeno uno degli ideatori delle modalità con cui i tifosi romani si sono incontrati scientemente coi tifosi del Napoli creando pericolo per l'ordine pubblico". Lo scrive il gip nell'ordinanza di convalida stabilendo obbligo di dimora e firma. C'erano "chat con tifosi in transito coi quali scambiava messaggi" per recarsi all'autogrill. Un messaggio è: se "arriviamo che li trovamo e stanno dentro all'autogrill, la cosa più intelligente da fa' è fermasse alla rampa d'uscita quindi sull'autostrada, qui di entraje da davanti".