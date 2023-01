Messina Denaro, 'La Maddalena' clinica eccellenza in Sicilia

Ubicata nel quartiere San Lorenzo, alla periferia Nord di Palermo, la clinica privata La Maddalena Spa, dove oggi è stato arrestato il boss latitante Matteo Messina Denaro, è un centro di riferimento per i malati oncologici in Sicilia. E' un ospedale ad alta specialità che dispone di un dipartimento Oncologico di III livello medico chirurgico, il più elevato nella classificazione degli ospedali oncologici siciliani pubblici e privati, di un dipartimento antalgico ematoncologico con unità specializzate nel trapianto di midollo osseo. Dispone inoltre di un dipartimento di radioterapia oncologica e di microchirurgia oculare e di un'unità funzionale di lungodegenza. La clinica è anche un punto di riferimento importante per i malati che devono sottoporsi a Tac, Pet e tomografia a emissioni di positroni. Al suo innterno operano vari laboratorii di analisi cliniche e di anatomia patologica.