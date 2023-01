La neve torna in Alto Adige, 18 cm a Rio Pusteria

(ANSA) - BOLZANO, 16 GEN - Buona la prima, la prima delle tre perturbazioni che in questi giorni attraverseranno l'Alto Adige ha riportato la tanto agognata neve anche a quote più basse.

L'anticipo di primavera a inizio gennaio aveva infatti reso brullo il paesaggio. Anche le temperature sono in calo. A Rio Pusteria la scorsa notte sono caduti 18 centimetri di neve, a Terento 13, a Racines 9, a Casies 8 e a Brunico 6 centimetri.

I disagi sulle strade sono stati limitati. I vigili del fuoco di Falzes sono intervenuti per un camion che era rimasto bloccato sulla neve. A Bolzano le strade e i marciapiedi sono a tratti ghiacciati, ma non si segnalano incidenti di rilievo.

Nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare con possibilità di qualche debole precipitazione nel pomeriggio, con il limite della neve sui 500 metri. Domani pomeriggio la nuvolosità aumenterà nuovamente con deboli nevicate, alle quote più basse la neve sarà mista a pioggia. Mercoledì il cielo sarà inizialmente molto nuvoloso con alcuni rovesci residui. Nel pomeriggio arriveranno delle schiarite. Giovedì il tempo sarà variabilmente nuvoloso. Per venerdì si prevede tempo in prevalenza soleggiato. (ANSA).