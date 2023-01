Bimbo picchiato: corteo a Ventimiglia, 'dite cosa è successo'

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 14 GEN - Una cinquantina di persone ha partecipato, ieri sera, a una manifestazione per R., il bimbo di 6 anni trovato ferito lo scorso 19 dicembre in via Gallardi a Ventimiglia (Imperia) e per il cui episodio sono indagati con l'accusa di lesioni gravissime dolose la nonna e il compagno di lei. L'iniziativa è partita da un gruppo di abitanti del centro storico, dove ha sempre abitato il papà del bimbo. Presente anche una delegazione di sbandieratori, una disciplina quest'ultima seguita dal padre, a cui aveva a sua volta avvicinato il figlioletto. I partecipanti hanno indossato una maglietta con al centro la foto del piccolo e dopo essere partiti da zona Funtanin, hanno attraversato il centro storico, proseguendo per piazza del Comune, dove il corteo si è sciolto.

"Speriamo che qualcuno si metta una mano sulla coscienza e dica che cosa è successo - afferma l'organizzatrice Luciana Molinari - e chi ha fatto del male al bambino confessi". Presenti anche un servizio d'ordine di polizia, carabinieri e polizia locale.

