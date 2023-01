Valanga nel Bellunese, morta sciatrice coinvolta

(ANSA) - TREVISO, 12 GEN - E' deceduta la scorsa notte, all'ospedale di Treviso, la donna rimasta coinvolta ieri, con il compagno, in una valanga caduta nelle vicinanze del rifugio "Nuvolau", a Cortina d'Ampezzo (Belluno).

La vittima, un'istruttrice di sci di Venezia, era stata trasportata in elicottero all'ospedale di Treviso dove era giunta in condizioni già giudicate gravissime. (ANSA).