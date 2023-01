Morto Biagio Conte: proclamato lutto cittadino a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 GEN - Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla ha proclamato per oggi il lutto cittadino in memoria di Biagio Conte, morto oggi, esponendo a mezz'asta le bandiere presso tutte le sedi istituzionali e le scuole di ogni ordine e grado. "Le disposizioni dovranno essere mantenute fino al giorno in cui verranno celebrate le esequie", afferma una nota del Comune. (ANSA).