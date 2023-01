Giubileo: Gualtieri, opere per quasi 4 mld, pronti a partire

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Oggi è una giornata davvero importante perché presentiamo questo Dpcm che rappresentata i principali interventi del Giubileo 2025. Parliamo di oltre un miliardo per 87 interventi. In totale saranno 2,3 miliardi e sfiorerà 4 miliardi con il secondo dpcm e gli interventi complementari". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri all'incontro stampa con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per la presentazione del Dpcm di approvazione delle opere del Giubileo 2025. "Quello di oggi è un atto fondamentale e ringrazio il governo che ha lavorato tempestivamente dopo l'insediamento. Questo ci ha consentito di presentare un programma che siamo in condizione di realizzare", ha aggiunto (ANSA).