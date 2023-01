Vertice a Chigi sui migranti

E' in corso un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, tra la premier Giorgia Meloni, i due vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Lo apprende l'ANSA da fonti della coalizione. Tra i temi la sicurezza e i migranti. Al vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi, dedicato al dossier dei migranti, è presente anche la direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Elisabetta Belloni.

Ispi: più sbarchi con Governo Meloni e non c'è pull factor ong. Dal 22 ottobre arrivi cresciuti del 92%

Dal 22 ottobre, data di entrata in carica del governo Meloni, al 9 gennaio di quest'anno, sono sbarcate in Italia 31.356 persone, il 92% in più rispetto allo stesso periodo del 2021-2022, quando erano state 16.351. Lo fa notare il ricercatore Matteo Villa dell'Ispi. Villa respinge anche un'altra tesi sostenuta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e cioè che la presenza delle navi ong costituisca un fattore d'attrazione per le partenze.

"Non ci sono dati - osserva lo studioso - per sostenere che le navi ong siano un 'pull factor'. Anzi, dal 2019 a oggi, ogni giorno, che ci siano o non ci siano ong davanti alla Libia le partenze non cambiano. Gli unici fattori rilevanti? Condizioni meteo ed economia dei paesi di partenza". A sostegno di questa posizione, il ricercatore dell'Ispi rileva che, sempre dall'inizio del governo ora in carica, la quota di migranti salvati dalle Ong rispetto a quelli sbarcati è crollata al 7% rispetto al 22% dello stesso periodo dell'anno scorso. Questo mentre gli sbarchi raddoppiavano.