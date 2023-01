Incendio in appartamento a Nuoro, morto un anziano

(ANSA) - NUORO, 11 GEN - Tragedia stamattina all'alba a Nuoro. Un 70enne è morto nell'incendio del suo appartamento al centro della città in via Peppino Catte. L'allarme è scattato intorno alle 6 e poco dopo nell'abitazione sono giunte tre squadre vigili del fuoco con 20 persone e un'autobotte, che hanno iniziato a spegnere le fiamme per poter entrare all'interno della casa dove hanno rinvenuto il corpo dell'anziano che viveva con la moglie. La donna però non era in casa. Il palazzo è stato sgomberato dalle forze dell'ordine.

