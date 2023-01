Afghanistan: 5 morti per un'esplosione vicino al ministero degli Esteri a Kabul

E' di almeno 5 morti e diversi feriti il bilancio dell'attacco kamikaze davanti all'ingresso del ministero degli Esteri a Kabul, in Afghanistan. Lo ha riferito la polizia.

"Un'esplosione è avvenuta oggi sulla strada del ministero degli Esteri a seguito della quale cinque civili sono stati martirizzati e molti altri sono rimasti feriti", ha detto il portavoce della polizia di Kabul, Khalid Zadran.

Sono oltre 40 i feriti ricevuti al Centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency a Kabul a seguito dell'esplosione avvenuta alle ore 16.00 afgane, in piazza Malek Ashgar, nei pressi del Ministero degli Affari Esteri, molto vicino all'ospedale dell'associazione.

Si tratta della prima mass casualty gestita nel 2023 dall'ospedale di Emergency nella capitale. Sono state 29 quelle registrate nel 2022.

"Fino ad ora abbiamo ricevuto oltre 40 pazienti in ospedale, difficile stilare un bilancio, le attività sono ancora in corso - spiega Stefano Sozza, direttore programma di Emergency in Afghanistan. - Si tratta della prima mass casualty del 2023, ma di certo da inizio 2022 una di quelle con più pazienti. Tanto che abbiamo dovuto predisporre letti anche nelle cucine e nella sala mensa".