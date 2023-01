Migranti: prefetto Ancona, medici a bordo, tutto tranquillo

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - "I medici sono saliti a bordo della Ocean Viking, è tutto tranquillo e sereno". Lo ha detto il prefetto di Ancona Darco Pellos presente sulla banchina 22 del porto per seguire le attività legate allo sbarco di 37 migranti, 12 dei quali minorenni. Gli adulti, che saranno immediatamente trasferiti in centri di accoglienza sul territorio delle Marche, "verranno seguiti dalle cinque Prefetture" ha aggiunto. Intanto i primi migranti sono scesi dalla nave ed entrati nei moduli dove saranno completate le procedure di identificazione e gli accertamenti sanitari. Saranno distribuiti anche dei kit di prima assistenza con cibo e bevande. Uno dei migranti è avvolto in una coperta termica dorata. (ANSA).